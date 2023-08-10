Балльную систему оценки локализации производства распространят на медтехнику

В перечень такой техники входят компьютерные томографы, рентгеновское оборудование, аппараты функциональной диагностики, УЗИ, ИВЛ, продукция для научных и генетических исследований, пояснили в Минпромторге

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Балльная система оценки локализации производства в России теперь будет применяться и к медицинской технике, следует из соответствующего постановления правительства.

Как пояснили в Минпромторге РФ, в отношении медицинского оборудования будут действовать поэтапные требования к выполнению технологических операций по их производству на территории России.

"В перечень медицинской техники входят компьютерные томографы, рентгеновское оборудование, аппараты функциональной диагностики, УЗИ, ИВЛ, продукция для научных и генетических исследований", - отметили в министерстве.

Там уточнили, что подавляющее большинство российских производителей медицинского оборудования представляют собой предприятия полного цикла. Многие предприятия экспортируют собственные высокотехнологичные медицинские решения в десятки стран мира.

"Постановление позволит сохранить и нарастить компетенции и объем производства в отрасли медицинской техники и расходных материалов к ней, а также обеспечить постепенное расширение числа технологических операций, производимых в стране", - подчеркнул замглавы Минпромторга Василий Шпак.

Сейчас балльная система действует в автомобильной отрасли. Также ее планируется распространить на телеком-оборудование и сборку беспилотников.