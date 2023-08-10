Минсельхоз предложил направлять в корм сельхозживотным некачественные продукты без порчи

Такое решение должно приниматься по итогам ветеринарно-санитарной экспертизы, говорится в проекте приказа министерства

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Минсельхоз РФ предложил направлять в корм сельскохозяйственным животным некачественные продукты без признаков порчи, загрязнений и посторонних запахов. Такое решение должно приниматься по итогам ветеринарно-санитарной экспертизы, говорится в проекте приказа министерства, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"По результатам проведенной ветеринарно-санитарной экспертизы принимаются следующие решения: о направлении в корм сельскохозяйственным животным некачественных пищевых продуктов при отсутствии видимых изменений внешнего вида, характерных для процессов порчи продукции, без признаков ослизнения, плесени, гнили, механических загрязнений, посторонних запахов, а также при содержании общей бактериальной обсемененности не более 500 тыс. микроорганизмов в 1 г и отсутствии сальмонелл, ботулинического токсина (для консервированных некачественных пищевых продуктов), энтеропатогенной и анаэробной микрофлоры", - отмечается в документе.

Согласно проекту, ветеринарно-санитарной экспертизе подлежат некачественные пищевые продукты, за исключением зерна. Она необходима для определения возможности использования таких продуктов в качестве корма для сельскохозяйственных животных. Решение о назначении экспертизы принимается специалистом Госветслужбы при обращении владельца некачественных пищевых продуктов в организацию, входящую в систему службы. Эксперты оценивают представленные владельцем документы на продукты, состояние упаковки и маркировки, проводят осмотр продуктов и лабораторные исследования.

Результаты экспертизы представляются в федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии. По ее итогам формируется заключение о возможности или невозможности использования некачественных пищевых продуктов в качестве корма для сельскохозяйственных животных.