Ростехнадзор приостановил выемку угля шахты "Листвяжная"

Также на 90 суток приостановили горные работы на шахте им. В. И. Ленина ПАО "Южный Кузбасс"

ТАСС, 10 августа. Сибирское управление Ростехнадзора составило девять протоколов о временном запрете деятельности на шахтах Кузбасса за неделю с 3 по 9 августа. Так, приостановлена выемка угля по лаве № 824 шахты "Листвяжная", сообщил в четверг в своем Telegram-канале официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль.

"Сибирским управлением Ростехнадзора был составлен протокол о временном запрете деятельности на выемку угля из лавы № 824 ООО "Шахта "Листвяжная" за нарушение в работе системы аэрогазового контроля. В настоящий момент работы приостановлены Ростехнадзором", - написал Виль.

Также на 90 суток приостановлены горные работы на шахте им. В. И. Ленина ПАО "Южный Кузбасс" за то, что автоматически не сработал резервный вентилятор главного проветривания, когда отключился основной, из-за чего горная выработка заполнилась газом.

Взрыв метана на "Листвяжной" произошел 25 ноября 2021 года и стал одной из самых масштабных трагедий в этой отрасли за последнее время: погиб 51 человек, в том числе 5 горноспасателей. По факту ЧП были возбуждены уголовные дела о нарушении промышленной безопасности, халатности и злоупотреблении полномочиями, их фигурантами стали 9 человек: руководство шахты и холдинга "СДС-уголь", а также два сотрудника Ростехнадзора, проводивших проверки на шахте.

Работа шахты "Листвяжная" была приостановлена после взрыва метана в ноябре 2021 года. В июле 2023 года сообщалось, что на шахте приступили к горным работам по добыче угля: введена в эксплуатацию лава № 824 по пласту Сычевский I.

В 2022 году были выданы положительные экспертизы промышленной безопасности на проекты дегазации шахты, аэрогазового контроля, многофункциональной системы безопасности, комплексного обеспыливания и др. В декабре прошлого года был согласован план развития горных работ шахты на 2023 год. В марте проведено комплексное обследование "Листвяжной" с участием Минэнерго России, МЧС России, Ростехнадзора, Росприроднадзора, Роструда, а также правительства Кемеровской области, "Росуглепрофа" и Кемеровской межрайонной прокуратуры по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли.