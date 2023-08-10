В Минстрое заявили, что более 160 предприятий стали резидентами СЭЗ в новых регионах РФ

В перспективе число резидентов может достигнуть нескольких тысяч, отметил глава ведомства Ирек Файзуллин

10 августа. /ТАСС/. Более 160 предприятий зарегистрировались в качестве участников свободной экономической зоны (СЭЗ) на территории новых регионов РФ - в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин в эфире телеканала "Россия-24".

"На сегодня более 160 участников. Начали отрабатывать форму регистрации соответствующей. Предприятия регистрируются и начинают выходить где-то на восстановление, где-то на развертывание новых производств. <…> Считаем, пока небольшое [количество], предприятий будет гораздо больше", - сказал он.

Также, по его словам, к СЭЗ постепенно подключаются предприятия, которые ранее работали на этой территории. В перспективе число резидентов может достигнуть нескольких тысяч, считает министр.

СЭЗ на территории новых регионов РФ была создана 24 июня. Соответствующий пакет документов подписал президент РФ Владимир Путин. СЭЗ предполагает особый режим предпринимательской и другой деятельности, который включает в себя налоговые и таможенные льготы, субсидии на возмещение процентов по кредитам, специальные земельные и градостроительные нормативы, иные меры. СЭЗ будет работать до 31 января 2050 года, и этот срок может быть продлен или прекращен досрочно.