Группа "Аэрофлот" в июле увеличила перевозки на 5%

При этом авиакомпания "Аэрофлот" в июле сократила перевозки на 0,1%

МОСКВА, 10 августа, /ТАСС/. Группа "Аэрофлот" в июле 2023 года увеличила перевозки на 5%, до 5,1 млн пассажиров по сравнению с июлем прошлого года. Об этом говорится в сообщении компании. При этом "Аэрофлот", головной перевозчик группы, в июле сократил перевозки на 0,1%, до 2,7 млн пассажиров.

"Общий объем перевозок составил 5,1 млн пассажиров, увеличившись на 5%, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, - отмечается в сообщении. - Авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 2,7 млн пассажиров (-0,1% - прим. ТАСС), что сопоставимо с аналогичным периодом 2022 года".

При этом за семь месяцев этого года группа "Аэрофлот" увеличила перевозку пассажиров на 18,1%, до 26 млн по сравнению в аналогичным периодом прошлого года. "Аэрофлот" за январь - июль перевез 13,6 млн пассажиров (рост на 27,7%).