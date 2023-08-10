Бурятия на ВЭФ представит экспозицию о Байкале, вертолеты и изделия народных умельцев

Также все желающие смогут пройти консультацию врачей Центра восточной медицины

УЛАН-УДЭ, 10 августа. /ТАСС/. Республика Бурятия представит на выставке "Улица Дальнего Востока" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) экспозицию о Байкале. Об этом сообщили в пресс-службе полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).

"Экспозиция будет называться "Байкал. Бурятия - живой репортаж". В павильоне республики можно будет ознакомиться с туристическими маршрутами, с круизом по озеру Байкал, узнать много о национальных парках рядом с озером и центром буддизма. Совершить виртуальное путешествие помогут онлайн- и офлайн-площадки с интерактивными программами", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, будет представлена галерея народно-художественных промыслов Бурятии, участники и гости форума увидят продукцию фабрик, заводов и народных умельцев. Компания "Oriental Way" представит коллекцию изделий из нефрита, посвященную 100-летию Бурятии - юбилей республика отмечает в 2023 году. Также в павильоне все желающие смогут пройти консультацию врачей Центра восточной медицины.

По словам заместителя председателя правительства - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, Байкал - один в мире, это визитная карточка Бурятии, но, кроме этого, регион славится своей уникальной культурой и традициями. "Не менее важно и экономическое развитие республики, развитие существующих и старт новых инвестиционных проектов. Обо всем этом - как живет и развивается республика - смогут узнать участники и гости Восточного экономического форума", - приводит пресс-служба слова Трутнева.

Свою продукцию покажут Улан-Удэнский авиазавод, компании "Оптолюкс", "Байкал недра гео", Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат, Байкальская жестяная компания. Состоится презентация мастер-планов развития городов Улан-Удэ и Северобайкальска. Отдельное внимание будет уделено участию региона в специальной военной операции (СВО): будут представлены "оживающие" картины Баирмы Ешидоржиевой, посвященные СВО, а также проект по производству беспилотников компании "Аэроком" и проект биотехнологического производства медицинских изделий "Живая кожа" компании "Шэнэскин".

Восточный экономический форум состоится 10-13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Организатор выставки "Улица Дальнего Востока" - Фонд Росконгресс при поддержке аппарата полпреда президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.