Во Вьетнаме открылась первая международная логистическая выставка с участием России

Выставка посвящена услугам в сфере транспорта, доставки, упаковки и складской деятельности

ХАНОЙ, 10 августа. /ТАСС/. Первая в истории международная логистическая выставка VILOG 2023 с участием РФ открылась в южном вьетнамском городе Хошимине. Выставка посвящена услугам в сфере транспорта, доставки, упаковки и складской деятельности.

Как сообщили в оргкомитете мероприятия, на выставке представлены 345 выставочных стендов порядка 250 компаний и предприятий из 22 стран мира, демонстрирующих различную продукцию и современные решения в сфере транспортных, складских и стивидорных услуг, а также в области упаковки и применения информационных технологий в логистике.

В работе VILOG 2023 принимают участие ведущие мировые компании в области логистической деятельности и услуг, такие как Nippon Express, специализирующийся на решениях для интеграции различных видов транспорта по всему миру - железнодорожного, морского, воздушного, UPR - производитель складских стеллажей, поддонов, логистического оборудования из Японии, Swisslog - компания, предоставляющая продукты и автоматизированную систему логистики из Швейцарии и многие другие. Россия представлена транспортной группой FESCO, которая с мая прошлого года запустила регулярную морскую линию, соединяющую порты Вьетнама с российским Дальним Востоком, и транспортной компанией "Транзит", предлагающей полный комплекс транспортно-логистических услуг.