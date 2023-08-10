Постпред РФ: Россия и АСЕАН заинтересованы развивать сотрудничество в области энергетики

Евгений Загайнов назвал атомную энергетику перспективным направлением

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Россия и страны - участницы Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) планируют развивать сотрудничество в области энергетики, в том числе углеводородной и атомной. Об этом заявил на онлайн-брифинге постпред РФ при АСЕАН Евгений Загайнов.

"Действительно, сотрудничество в этой сфере традиционно, интерес к нему сохраняется и с нашей стороны, и со стороны наших партнеров здесь", - сказал он, отвечая на вопрос о перспективах взаимодействия России и АСЕАН в нефтегазовой отрасли. При этом дипломат обратил внимание, что сотрудничество не ограничивается только вопросами поставок углеводородов, "есть и другие смежные проекты: и инфраструктурные, и инвестиционные".

"Конечно, перспективное направление - это атомная энергетика. По этой линии у нас есть контакты между Росатомом и секретариатом [организации], есть определенные идеи, над которыми ведется - если не работа, то размышления", - пояснил Загайнов. Он добавил, что АСЕАН сохраняет интерес к привлечению иностранных инвестиций, "технологических наработок со стороны России, как и других стран".

"У нас в этом году также принято на рабочий план сотрудничество в области энергетики. То есть все-таки мы подкрепляем наше взаимодействие бюрократическими достижениями, если можно использовать эту терминологию", - резюмировал российский постпред.