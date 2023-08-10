Минэнерго выступило за сохранение существующих условий техподключения к сетям

По мнению ведомства, отмена льготного присоединения частных домовладений, которые не поставлены на кадастровый учет, значительно ухудшит доступность использования электроэнергии во время строительного цикла

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Минэнерго России выступает за сохранение условий подключения к сетям, которые в 2022 году были поддержаны президентом страны и правительством. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе министерства.

"Большинство членов комиссии высказались против данного механизма [против отмены льготного присоединения частных домовладений, которые не поставлены на кадастровый учет]. Минэнерго России поддержало позицию членов комиссии", - сообщили ТАСС в ведомстве.

"Необходимости сохранения темпов индивидуального жилищного строительства, доступности использования электроэнергии на бытовые нужды как во время строительного цикла, так и в случаях, когда объект капитального строительства может в принципе не создаваться, в тех же садах и огородах, Минэнерго России полагает целесообразным сохранить те условия подключения к сетям, которые в прошлом году были поддержаны президентом страны и правительством", - пояснили в Минэнерго.

Ранее "Ведомости" сообщали, что власти регионов при участии энергетических компаний обсуждают отмену льготного тарифа при подключении к электросетям частных домовладений, которые не поставлены на кадастровый учет. В частности, это дома на стадии строительства. Вопрос поднимался в начале августа в рамках комиссии Госсовета РФ по энергетике.

Позиция Минэнерго

По мнению Минэнерго России, отмена льготного присоединения частных домовладений, которые не поставлены на кадастровый учет, значительно ухудшит доступность использования электроэнергии во время строительного цикла, что негативно скажется на развитии индивидуального жилищного строительства в стране. Кроме того, это затруднит положение тех, кому необходима электроэнергия для бытовых нужд без создания объекта капитального строительства (сады, огороды и так далее), считают в Минэнерго.

Технологическое присоединение к электрическим сетям всегда являлось важным этапом при строительстве любых объектов капитального строительства независимо от их размеров и назначения, отметили в ведомстве. "При этом самым массовым с точки зрения количественных показателей было и остается присоединение физическими лицами объектов индивидуального жилищного строительства мощностью до 15 кВт и юридическими лицами объектов малого и среднего бизнеса мощностью до 150 кВт", - уточнили в ведомстве.

В министерстве напомнили, что есть категории граждан, для которых стоимость присоединения и определяется на минимально возможном уровне исходя из стоимости каждого киловатта в 1 тыс. рублей. К ним относятся многодетные семьи, малоимущие граждане, ветераны, инвалиды и граждане, подвергшиеся радиационному воздействию.

С 1 июля 2022 года цена техприсоединения к сетям возросла с 550 рублей за 15 кВт до 3 тыс. рублей за каждый кВт, с 1 июля 2023 года она увеличилась до 4 тыс. рублей, а с 1 июля 2024 года - до не менее 5 тыс. рублей.