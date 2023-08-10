"Билайн" предложил упростить штрафные правила за отсутствие возрастной маркировки в кино

В компании считают, что штрафы за отсутствие маркировки должны применяться к онлайн-кинотеатрам только в том случае, если нарушение не было вовремя устранено

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. "Вымпелком", работающий в России под брендом "Билайн", считает, что штрафы за отсутствие возрастной маркировки должны применяться к онлайн-кинотеатрам только в том случае, если нарушение не было вовремя устранено. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Билайна".

Ранее Савеловский суд Москвы оштрафовал компанию "Вымпелком" на 1 млн рублей за демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений без соответствующей возрастной маркировки. Поводом для составления протокола стали несколько фильмов, размещенных на "Билайн ТВ", в том числе "Идеальные незнакомцы" и "Английский цирюльник" без маркировки "18+".

"Мы поддерживаем предложение, обсуждаемое на различных медиа и правовых площадках, о том, что подобные штрафы целесообразно налагать в том случае, если онлайн-кинотеатр не исполнит в надлежащий срок предписание об устранении выявленного нарушения", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе "Билайна" подчеркнули, что ранее Роскомнадзор направил в компанию уведомление о том, что в этих фильмах присутствуют кадры демонстрации нетрадиционных сексуальных отношений. "Как только "Билайн" получил уведомление Роскомнадзора, мы поменяли маркировку на "18+" на всех указанных в уведомлении материалах", - пояснили в компании.

У онлайн-кинотеатров нет инструментов для проверки контента на соответствие новым требованиям, считают в компании. "Реестра подобных материалов не создано, а у рынка в свою очередь отсутствует экспертиза в данной узкоспециальной области. Выставление штрафов не помогает решить проблему, поскольку не дает онлайн-кинотеатрам действенного инструмента", - пояснили в пресс-службе.