Волож заявил, что его "история с "Яндексом" закончена" с февраля 2022 года

Бизнесмен отметил, что занимается помощью инженерам из России

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож сейчас занимается поддержкой российских инженеров, покинувших страну. Об этом говорится в обращении предпринимателя, поступившем в ТАСС.

По словам бизнесмена, который в 2014 году уехал в Израиль, с февраля 2022 года он сосредоточился на поддержке российских специалистов, которые решили "начать новую жизнь" за рубежом. Он признал, что это оказалось "непростой задачей, которая потребовала много усилий, внимания и осторожности".

Волож также подчеркнул, что его "история с "Яндексом" закончена" с февраля 2022 года, и выразил несогласие с решением России провести специальную военную операцию.

В последние дни в СМИ обсуждалась самопрезентация Воложа на его сайте, где он назван технологическим предпринимателем из Израиля, родившимся в Казахстане. При этом, как свидетельствует сервис Internet Archive, на сайте сооснователя "Яндекса" Россия никогда не была представлена как поле его интересов, за исключением упоминания об участии в создании российского IТ-дистрибьютора CompTek.

Волож покинул пост гендиректора "Яндекса" и руководящие должности в его международных "дочках" в июне 2022 года после включения в санкционный саписок Евросоюза. В конце декабря он попрощался с сотрудниками, в пресс-службе компании ТАСС тогда рассказали, что Волож не останется в "Яндексе" даже на позиции внешнего консультанта.