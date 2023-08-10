Молдавия оштрафует связанный с "Газпромом" "Молдоватрансгаз" за нарушение директив ЕС

Штраф составит не менее 10% от годового оборота владельцев лицензий, сообщили в Национальном агентстве по регулированию энергетики страны

КИШИНЕВ, 10 августа. /ТАСС/. Национальное агентство по регулированию энергетики Молдавии инициировало штрафные санкции в отношении предприятия "Молдоватрансгаз", обвинив его в нарушении обязательств по отделению от материнской компании "Молдовагаз", контрольный пакет которой принадлежит "Газпрому". Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

"Агентство применяет санкции в размере не менее 10% от годового оборота владельцев лицензий за невыполнение оператором обязательств, связанных с обеспечением его независимости от вертикально интегрированного предприятия ["Молдовагаз"]", - говорится в сообщении.

Ранее власти Молдавии взяли перед ЕС обязательство внедрить положения Третьего энергопакета, что предусматривает разделение "Молдовагаз" на три независимые компании, которые займутся поставкой, транспортировкой и распределением газа. Как считают в агентстве, независимости "Молдоватрансгаза" можно добиться либо отчуждением транспортных сетей, либо передачей их в управление третьей компании, не имеющей отношения к структурам "Молдовагаз". Председатель правления "Молдовагаза" Вадим Чебан заявлял, что 8 сентября руководство предприятия предоставит все возможные дополнительные аргументы в защиту своей позиции.

Компания "Молдовагаз" создана в 1999 году. Крупнейшим акционером компании является "Газпром", контролирующий 50% акций, еще 35,3% принадлежит правительству Молдавии, а 13,44% - Приднестровью. Свои акции непризнанная республика передала в управление "Газпрому". "Молдоватрансгаз" входит в группу компаний "Молдовагаз".