"Яндекс" не будет комментировать заявление Аркадия Воложа

Бизнесмен отмечал, что что сейчас занимается поддержкой российских инженеров, покинувших страну, а его "история с "Яндексом" закончена" с февраля 2022 года

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. "Яндекс" не считает возможным комментировать заявление сооснователя и бывшего гендиректора компании Аркадия Воложа.

Волож в своем обращении, ранее поступившем в ТАСС, заявил, что сейчас занимается поддержкой российских инженеров, покинувших страну, а его "история с "Яндексом" закончена" с февраля 2022 года. Он выразил несогласие с решением России провести специальную военную операцию.

"Мы не считаем возможным комментировать личное заявление Аркадия Воложа, который ушел из компании в прошлом году", - сообщили ТАСС в пресс-службе "Яндекса".

В последние дни в СМИ обсуждалась самопрезентация Воложа на его сайте, где он назван технологическим предпринимателем из Израиля, родившимся в Казахстане. При этом, как свидетельствуют данные сервиса Internet Archive, на сайте сооснователя "Яндекса" Россия никогда не была представлена как поле его интересов, за исключением упоминания об участии в создании российского IT-дистрибьютора CompTek.