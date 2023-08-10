В МЭР спрогнозировали рост числа построенных в РФ на льготные кредиты гостиничных номеров

Глава ведомства Максим Решетников отметил, что показатель увеличится с 28 тыс. до 48 тыс.

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Число гостиничных номеров, построенных в России с привлечением льготных кредитов под 3-5%, будет увеличено с 28 тыс. до 48 тыс. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников в интервью телеканалу "Россия-24".

"Президент дал поручение, чтобы мы расширили эту программу, и мы рассчитываем еще на 20 тыс. номеров. То есть 28 тыс. номеров отобрали, и мы хотим увеличить до 48 тыс. номеров общую программу. Поручение есть, поддержка президента есть", - сказал он.

Министр отметил, что скоро будет объявлен новый отбор инвестиционных проектов для господдержки. "Бизнес свои заявки готовит. С бизнесом мы проговорили, согласовали правила отбора, все нюансы", - добавил Решетников.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил расширить программу льготного кредитования туристического бизнеса, сделав акцент на поддержке самого востребованного сегмента - гостиниц категорий три-четыре звезды. Путин также указал, что считает нужным включить в программу строительство круглогодичных парков развлечений, аквапарков и горнолыжных курортов.