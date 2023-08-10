Microsoft после 30 сентября перестанет продлевать лицензии российским компаниям

Все активные на конец сентября подписки будут действовать в течение их оставшегося срока, но их нельзя будет продлить

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Корпорация Microsoft после 30 сентября не будет продлевать лицензии российским компаниям, следует из письма технической поддержки Microsoft Online Services, опубликованного в Telegram-канале информационно-аналитического агентства TelecomDaily.

"Корпорация Microsoft больше не может принимать платежи банковским переводом на местный банковский счет в качестве способа оплаты услуг Microsoft в России. В связи с этим, направляя вам уведомление за 60 дней, корпорация Microsoft настоящим уведомляет вас о том, что после 30 сентября 2023 года (дата вступления в силу) вы больше не сможете продлевать свои существующие подписки", - говорится в письме.

Все активные на указанную дату подписки будут действовать в течение их оставшегося срока, но их нельзя будет продлить, отмечается в документе.

ТАСС направил запрос в Microsoft и Минцифры РФ.