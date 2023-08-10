Рада прекратила договоры с РФ о взаимной защите инвестиций и в области карантина растений

Ранее правительство Украины одобрило выход страны из соглашений с Россией об автомобильном сообщении и о сотрудничестве в сфере охраны промышленной собственности

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Верховная рада приняла решение о прекращении действия двух договоров между правительствами Украины и России. Об этом сообщил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

"Рада прекратила действие соглашения между кабмином Украины и [правительством] РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций. Прекращено действие еще одного соглашения между кабмином Украины и [правительством] РФ. Это касается сотрудничества в области карантина растений", - написал он в Telegram-канале.

8 августа правительство Украины одобрило выход страны из соглашений с Россией об автомобильном сообщении и о сотрудничестве в сфере охраны промышленной собственности. Эти решения теперь ожидают голосования в Верховной раде, так как были ратифицированы украинским парламентом 20 ноября 1998 года.

Украинские власти регулярно заявляют о выходе из соглашений, которые заключены с Россией, Белоруссией, Сирией, а также в рамках СНГ.