Минэнерго ждет стабилизации энергоснабжения в Дагестане по ходу программы реконструкции

В регионе до 2028 года планируют построить три новые электростанции и модернизировать две ГЭС

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Министерство энергетики России ожидает, что ситуация с энергоснабжением в Дагестане стабилизируется с учетом запланированной на ближайшие четыре года реконструкции и модернизации мощностей. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" заявил замминистра энергетики Евгений Грабчак.

"Была запланирована реконструкция <...>, программа четырехлетняя. К сожалению, достаточно быстро ее сделать нельзя, но мы надеемся, с учетом решения правительства о выделении дополнительных денежных средств на эту программу, что в течение четырех лет она будет реализована и ситуация с энергоснабжением в Дагестане стабилизируется", - сказал Грабчак.

По его словам, текущие перебои связаны с состоянием электросетевого комплекса. "Длительное недоинвестирование, недосбор денежных средств и, соответственно, ненаправление их на реконструкцию, на поддержание электросетевого хозяйства в необходимом состоянии, в новые строительства <...> - эти проблемы привели к тому, что при экстремальных ситуациях энергосистема не [может] обеспечить потребности потребителей", - пояснил замминистра.

Ранее в "Системном операторе" сообщали, что в Дагестане до 2028 года планируется построить три новые электростанции и модернизировать две ГЭС.

В частности, планируется строительство Новолакской ВЭС мощностью 309,6 МВт с вводом 155,1 МВт мощности на первом этапе в 2025 году и 154,5 МВт мощности на втором этапе в 2026 году. Кроме того, предусмотрено строительство Ногайской СЭС (Чолпан СЭС) мощностью 60 МВт и Зодиак СЭС мощностью 99,9 МВт (срок ввода обеих - 2025 год).

Также предусматриваются проекты модернизации Чиркейской ГЭС с увеличением установленной мощности на 100 МВт в 2025-2027 годах и модернизации каскада Чирюртских ГЭС с увеличением установленной мощности на 8 МВт в 2027-2028 годах. Кроме того, планируется реконструировать 48 подстанций 110 кВ с увеличением трансформаторной мощности.