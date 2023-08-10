Путин сообщил о решении передать в управление ВТБ 100% акций ОСК

Правительство РФ проработало вопрос и вышло с таким предложением, сообщил президент России

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил о передаче ВТБ пакета акций Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

"Правительство Российской Федерации проработало вопрос и вышло с предложением передать ВТБ государственный пакет акций Объединенной судостроительной корпорации. Я поддерживаю это предложение, знаю, что с вами об этом коллеги тоже говорили, прорабатывали предварительно", - сообщил президент на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным.

Президент выразил надежду на "эффективную работу со стороны всей команды [ВТБ]".

По словам Путина, это работающая и набирающая темп структура. Президент рассчитывает на то, что специалисты банка справятся со всеми задачами. "Конечно, это, без всякого преувеличения, вызов, это серьезно, это целая отрасль", - отметил глава государства.

По его словам, есть вопросы, требующие внимания. Президент пояснил, что это связано с финансовым оздоровлением компании и расчетами. "Все, разумеется, не может быть сделано без поддержки правительства, и такая поддержка, разумеется, должна быть обеспечена со стороны правительства", - заверил президент.

Объединенная судостроительная корпорация - ведущая и крупнейшая судостроительная компания России. Создана в 2007 году, на 100% принадлежит государству. В холдинг входят около 40 предприятий и организаций отрасли.