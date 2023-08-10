Британия проведет конференцию по энергетической безопасности весной 2024 года

Согласно соответствующему заявлению, форум соберет представителей стран со всего мира, чтобы обеспечить поставки важнейших энергоносителей и "сделать систему более устойчивой к потрясениям"

ЛОНДОН, 10 августа. /ТАСС/. Великобритания проведет весной 2024 года конференцию по энергетической безопасности. Как говорится в сообщении на сайте британского правительства, форум соберет представителей стран со всего мира, чтобы обеспечить поставки важнейших энергоносителей и "сделать систему более устойчивой к потрясениям".

Конференция должна пройти в Лондоне в районе второй годовщины начала специальной военной операции России на Украине в феврале 2022 года. В правительстве Соединенного Королевства считают, что этот конфликт, а также "другие исторические потрясения, как нефтяной кризис 1970 годов, показывают, насколько взаимосвязаны глобальная энергетическая безопасность и критически важные цепочки поставок, последствия [нарушения] которых наносят ущерб потребителям во всем мире".

"Чтобы не допустить этого впредь, Великобритания созывает эту новую конференцию для укрепления международного сотрудничества и повышения глобальной устойчивости к этим потрясениям", - говорится в заявлении.

По словам главы Минэнерго Великобритании Гранта Шэппса, для участия в конференции будут приглашены представители правительств и лидеры промышленности со всего мира.