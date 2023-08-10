Костин заявил, что ВТБ тесно работает с ОСК

Банк приложит все силы для того, чтобы решить задачи корпорации

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. ВТБ тесно работает с Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК), хорошо ее знает. Банк приложит все силы для того, чтобы решить ее задачи. Об этом сообщил глава ВТБ Андрей Костин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Когда я об этом первый раз услышал, было, конечно, достаточно неожиданно. Но могу сказать, что мы хорошо знаем эту организацию, с самого начала ее создания. Мы работаем тесно и с корпорацией, и с предприятиями, входящими в корпорацию, поэтому знаем проблемы, особенно в том, что касается организации финансирования. Поэтому я уверен, что при вашей поддержке мы справимся с этой задачей и приложим все силы, для того чтобы все задачи решить. Там задач много стоит, особенно в нынешних условиях, но все они, на мой взгляд, решабельные", - сказал Костин.