Акции ОСК перейдут в доверительное управление ВТБ сроком на пять лет

Минпромторг вскоре согласует необходимую документацию по передаче ВТБ госпакета ОСК

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Акции Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) в полном объеме перейдут под доверительное управление ВТБ на пять лет. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ. Передача акций будет способствовать стабилизации финансового состояния корпорации.

"Президент поддержал предложение Минпромторга России передать 100% акций АО "ОСК" в доверительное управление ПАО "Банк ВТБ" сроком на пять лет. Министерство совместно с заинтересованными ФОИВами в ближайшее время согласует необходимую нормативную документацию: постановление правительства о внесении на рассмотрение президента проекта соответствующего указа", - подчеркнул вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, чьи слова приводятся пресс-службой.

Манутров отметил, что принятая мера позволит привлечь внебюджетное финансирование для дальнейшего развития корпорации. Также ожидается, что доверительный управляющий выведет корпорацию в прибыль, сохранит и разовьет производственные компетенции входящих в нее предприятий.

В ОСК добавили, что передача акций корпорации не изменит форму собственности и не повлияет на обязательства по действующим контрактам корпорации как по исполнению гособоронзаказа, так и по строительству гражданских проектов.

"Судостроение сейчас находится в фазе роста, что требует обеспечения финансовой стабильности и инвестиций в модернизацию производственных мощностей ОСК, где консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса", - пояснили в пресс-службе ОСК.

О корпорации

ОСК - крупнейшая судостроительная компания страны. В ее состав входит более 50 проектно-конструкторских бюро, судостроительных, судоремонтных и машиностроительных заводов, специализированных научно-исследовательских центров и предприятий в 15 регионах России.

Объединенная судостроительная корпорация создана в соответствии с указом президента России в 2007 году, 100% ее акций принадлежат государству.

Многие предприятия входили в ОСК в период с 2007 по 2022 год в банкротном и предбанкротном состоянии. Корпорация принимала меры по их экономической стабилизации и возвращению к производственной деятельности. Сейчас ОСК имеет долгосрочные портфели заказов как в части военного кораблестроения, так и в гражданских проектах.

По итогам 2022 года выручка группы ОСК составила 384 млрд рублей.