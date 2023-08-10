VK продала кипрскую финтех-компанию MGL Wallet за 118 млн рублей

Исполнение условий соглашения, связанного с продажей, ожидается в течение 2023 года, от этого зависит и переход контроля

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Холдинг VK в конце прошлого года подписал соглашение о продаже кипрской компании MGL Wallet, занимающейся финансовыми технологиями в Европейской экономический зоне. В июле 2023 года состоялась передача контроля, следует из отчета VK.

Уже в середине этого года VK оценивал вероятность продажи как высоковероятную. "В июле 2023 года группа передала контроль покупателю над дочерней организацией MGL Wallet (Cyprus) Ltd. за 1 млн евро (118 млн рублей), - сказано в документе.

Согласно информации на сайте MGL Wallet, компания предлагает индивидуальные решения в онлайн-платежах для физлиц и юрлиц в Европейской экономический зоне.

В новость была внесена правка (15:06 мск) - заголовок, лид и 2-й абзац даются в новой редакции.