Китай усилит контроль за интернет-ресурсами для устранения посягательств на права бизнеса

Речь идет о защите от клеветы, ложной информации и неправомерной публикации конфиденциальных данных

ПЕКИН, 10 августа. /ТАСС/. Китайские власти ужесточат контроль за интернет-ресурсами с целью защиты компаний и представителей бизнеса от клеветы, ложной информации и неправомерной публикации конфиденциальных данных. Об этом сообщило Управление по вопросам киберпространства КНР.

Как уточняется в распространенных "Требованиях к исполнению работы при рассмотрении жалоб на информацию интернет-ресурсов, нарушающую права компаний", меры направлены на улучшение деловой среды. Документ опирается на Гражданский кодекс и "Закон о безопасности интернета" КНР.

При составлении жалобы лицо, выступающее против публикации той или иной информации на сайтах, должно в письменной форме разъяснить причину недовольства, указать свои имя и фамилию, а также контакты. Кроме того, ему следует иметь предварительные доказательства посягательства на права конкретного юридического или физического лица, например при публикации недостоверных или неточных комментариев.

Владелец сетевого ресурса должен оперативно устранить вредоносную информацию и ликвидировать утечку конфиденциальных данных. В опубликованных правилах подробно описываются принципы подачи и рассмотрения жалоб.