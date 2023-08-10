Британскую компанию Wilko взяли под внешнее управление

Это может поставить под угрозу около 12 тыс. рабочих мест

ЛОНДОН, 10 августа. /ТАСС/. Крупный британский ретейлер Wilko взят под внешнее управление, что может поставить под угрозу около 12 тыс. рабочих мест. Об этом говорится в распространенном заявлении Марка Джексона, главы торговой сети, насчитывающий около 400 магазинов по всей стране.

По его словам, в работе с новыми управляющими необходимо сделать все, "чтобы сохранить как можно больше рабочих мест на как можно более долгий срок".

Wilko на прошлой неделе сообщила о намерении ввести внешнее управление, чтобы ограничить возможности действий со стороны кредиторов, включая арендодателей и поставщиков. Компания, столкнувшаяся с макроэкономическими сложностями, прерыванием цепочек поставок и последствиями высокой инфляции, обратилась к аудиторской компании PricewaterhouseCoopers (PwC), чтобы в последний момент найти инвестора или покупателя. Именно PwC стала внешним управляющем компании, основанной в 1930 году английским бизнесменом из Лестера Джеймсом Уилкинсоном и с тех пор находившейся во владении одной и той же семьи.

Телеканал Sky News сообщает, что без этого шага компанию ждало бы банкротство в течение нескольких часов. Газета Financial Times называет Wilko одной из самых больших компаний на рынке британского ретейла, столкнувшихся с трудностями за последние годы.