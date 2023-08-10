Yango опроверг информацию о переговорах по продаже бизнеса в Израиле

Издание Calcalist сообщало о возможной продаже сервиса владельцу иерусалимского футбольного клуба "Бейтар" Бараку Абрамову

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Сервис Yango, принадлежащий "Яндекс такси", не ведет переговоры о продаже бизнеса или его части в Израиле владельцу иерусалимского футбольного клуба "Бейтар" Бараку Абрамову. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Yango.

Ранее о том, что "Яндекс" ведет переговоры о продаже своего сервиса Yango Israel, сообщило местное издание Calcalist со ссылкой на источники.

"Как любой развивающийся бизнес, Yango регулярно обсуждает возможности сотрудничества с разными компаниями в Израиле (это часть операционной работы). При этом Yango не ведет переговоры с Бараком Абрамовым о продаже всего или части бизнеса", - сообщили в пресс-службе.

Сервис "Яндекс.Такси" начал работу в Израиле 10 декабря 2018 года под брендом Yango. Yango работает во многих странах, в том числе в государствах Африканского континента, а также в Финляндии и Норвегии, сообщается на сайте компании.