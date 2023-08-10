Клайпедский порт на 10 лет потерял для перевалки грузы восточного направления

Генеральный директор грузовой компании Klasco Виталиюс Муштукас считает, что причиной этого стали санкции и другие запреты

ВИЛЬНЮС, 10 августа. /ТАСС/. Клайпедский государственный морской порт Литвы в результате санкций и прочих запретов на 10 лет лишился возможности перевалки грузов восточного направления. Такое мнение выразил журналистам генеральный директор грузовой компании Klasco Виталиюс Муштукас.

"Надеяться на то, что на восточном направлении мы сможем вернуть утраченный грузопоток [из России и Белоруссии], не приходится. Не станем зарекаться, что это навсегда, но в ближайшее 10-летие не стоит рассчитывать на его восстановление", - сказал он. Klasco является крупнейшей грузовой компанией, действующей в порту.

Перевалка грузов в Клайпедском порту в 2022 году снизилась на 21%, до 36 млн тонн, а за первые шесть месяцев этого года сократилась еще на 10%, до 16,2 млн тонн.