Полиция проводит дополнительную проверку Mars на предмет противоправной деятельности

Ступинской городской прокуратурой отменено постановление ОМВД по городскому округу Ступино об отказе возбуждать уголовное дело по факту возможного совершения сотрудниками ООО "Марс" противоправных действий, сообщили в правоохранительных органах

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Сотрудники подмосковной полиции по требованию прокуратуры проводят дополнительную проверку компании Mars, выпускающей продукты питания и корма для животных, на предмет возможного совершения ее работниками противоправной деятельности. Об этом ТАСС в четверг сообщили в правоохранительных органах.

"В настоящее время Ступинской городской прокуратурой отменено постановление ОМВД по городскому округу Ступино об отказе возбуждать уголовное дело по факту возможного совершения сотрудниками ООО "Марс" противоправных действий. Оно направлено на дополнительную доследственную проверку, которая еще не завершена", - сказал собеседник агентства.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин ранее обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой провести проверку компании Mars. Он отмечал, что компания зарабатывает в России миллиарды, спонсирует Украину и, возможно, украинские вооруженные силы, прикрываясь гуманитарными целями. Позже в правоохранительных органах ТАСС сообщили, что прокуратура Подмосковья начала проверку Mars на предмет оказания финансовой поддержки ВСУ, а также на достоверность полученных доходов и их соответствие уплаченным в казну РФ налоговым отчислениям.

Официальным комментарием компании, прокуратуры и полиции ТАСС не располагает.

Компания Mars, помимо шоколадных батончиков и других кондитерских изделий, выпускает жевательные резинки Orbit и Wrigley's, корм для домашних питомцев Pedigree, Royal Canin и Sheba. Президент компании Грант Рид в марте 2022 года заявил о приостановке всех своих рекламных кампаний в РФ и Белоруссии, а также временном отказе от инвестиций в России.