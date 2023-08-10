Sega купит 96,3% разработчика игры Angry Birds

Sega является одним из крупнейших японских разработчиков видеоигр и сопутствующего оборудования

ТОКИО, 10 августа. /ТАСС/. Японская корпорация Sega приобретет 96,3% акций финской компании Rovio, которая является разработчиком популярной игры для смартфонов Angry Birds. Об этом сообщила японская корпорация.

"Мы уведомляем, что компания нашей группы Sega Europe Limited приобретет примерно 96,3% акций Rovio, что сделает ее компанией, входящей в нашу группу", - говорится в сообщении.

Sega является одним из крупнейших японских разработчиков видеоигр и сопутствующего оборудования. Rovio известна игрой Angry Birds.