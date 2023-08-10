ВТБ сообщил, что изменения в ОСК не повлияют на обязательства корпорации

Любые действия со стороны банка по управлению корпорацией будут возможны только после передачи принадлежащих государству акций ОСК в доверительное управление ВТБ, пояснили в кредитной организации

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Передача в доверительное управление акций Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) банку ВТБ не должна повлиять на обязательства ОСК перед заказчиками. При этом любые действия со стороны банка по управлению корпорацией будут возможны только после передачи принадлежащих государству акций ОСК в доверительное управление ВТБ, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

"Дополнительные комментарии преждевременны. Любые действия со стороны ВТБ будут возможны после того, как правительством будет согласован порядок и реализована процедура передачи принадлежащих государству акций ОСК в доверительное управление ВТБ, - отметили в пресс-службе. - Мы убеждены, что корпоративные изменения ни в коем случае не должны повлиять на обязательства корпорации перед заказчиками, кооперацией, сотрудниками: непрерывность хозяйственной деятельности судостроительного холдинга - безусловный приоритет".

Президент России Владимир Путин на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным сообщал, что акции ОСК будут переданы в управление ВТБ.

Как следует из материалов банка к встрече с главой государства, для поддержки предприятий ОСК кредитная организация в разные годы предоставил финансирование и банковские гарантии на общую сумму, превышающую 260 млрд рублей. При финансовой поддержке ВТБ строятся суда для "Совкомфлота", рыбопромысловый флот для предприятий Дальнего Востока, дизельные ледоколы в интересах Росморречфлота, а также портофлот для "Атомфлота". Кроме того, банк предоставляет финансовые услуги тысячам сотрудников предприятий, входящих в группу ОСК.

Объединенная судостроительная корпорация - ведущая и крупнейшая судостроительная компания России. Создана в 2007 году, на 100% принадлежит государству. В холдинг входят около 40 предприятий и организаций отрасли.