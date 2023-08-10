В Крыму намерены увеличить поставки горюче-смазочных материалов

Председатель Совета министров региона Юрий Гоцанюк сообщил, что правительство контролирует ситуацию с топливом

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 августа. /ТАСС/. Поставки горюче-смазочных материалов в Крым будут увеличены, ситуация с топливом находится на постоянном контроле правительства республики, сообщил в своем Telegram-канале председатель Совета министров региона Юрий Гоцанюк.

"Ситуация с топливом на контроле правительства республики. Будут увеличены поставки горюче-смазочных материалов, дизеля, бензина Аи-92 и Аи-95. Жители и гости республики на автозаправочных станциях смогут получить все необходимое топливо", - написал Гоцанюк, добавив, что Крым в настоящее время обеспечен горюче-смазочными материалами, ситуация в регионе стабильная.

Ранее Гоцанюк подчеркивал, что большая часть горюче-смазочных материалов привозится в Крым с материка, проблем с доставкой из-за временной приостановки Керченской паромной переправы или из-за погодных условий не будет, топливо все равно будет поставляться в Крым.

Власти Крыма сообщали, что в социальных сетях поступает информация о продаже бензина отдельных марок по талонам. В конце июля заправки Крыма получили 60 вагонов топлива, кроме этого, как сообщал ранее министр транспорта республики Николай Лукашенко, в Крыму продолжается постоянный мониторинг доставки и наличия горюче-смазочных материалов.