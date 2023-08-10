Костин предсказал "бурный переход" на расчеты в нацвалютах в ближайшие несколько лет

Способствовать двусторонним расчетам будут и новые цифровые валюты, заявил глава ВТБ

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Государства Глобального Юга в 2023-2024 годах будут активно переходить на расчеты с Россией в национальных валютах. Способствовать двусторонним расчетам будут и новые цифровые валюты, заявил глава ВТБ Андрей Костин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Большие возможности предоставляют, конечно, новые цифровые технологии. Запускается цифровой рубль под руководством Центрального банка, 13 банков участвуют в этом. Это уже не эксперимент, это уже, в общем-то, внедрение в практику цифрового рубля. Мы знаем, что существует цифровой юань. Вот на этой базе мы тоже - думаю, что это будет большой шаг вперед в продвижении наших двусторонних расчетов, - отметил Костин. - И такие же цифровые системы постепенно создаются и разрабатываются другими странами. Поэтому я думаю, что в этом и следующем годах мы будем наблюдать бурный переход на расчеты в национальных валютах в странах, как мы называем, Глобального Юга, - то есть в развивающихся государствах, государствах дружественных к нам на сегодня".

Накануне первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова на пресс-конференции в ТАСС заявила, что реальные операции с цифровым рублем для физических и юридических лиц стартуют 15 августа.