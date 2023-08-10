10 августа, 11:38

Путин обсудил с главой ВТБ расчеты в нацвалютах с другими странами

Встреча Владимира Путина с президентом – председателем правления Банка ВТБ Андреем Костиным
© Kremlin.ru

Андрей Костин доложил, что в последние месяцы "наблюдается очень активное развитие двусторонних расчетов" со странами Азии, Ближнего Востока, Африки

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин положительно оценил усилия ВТБ совместно с Центробанком по развитию внешнеторговых расчетов, в том числе в нацвалютах. Глава государства в четверг провел встречу с главой ВТБ Андреем Костиным.

В частности, Путин предложил обсудить вопрос, связанный "с организацией системы расчетов по внешнеторговым операциям, с переходом на национальные валюты и так далее". "Знаю, что вы здесь поработали как следует, в том числе и с Банком России", - отметил президент.

Костин в ответ доложил, что в последние месяцы "наблюдается очень активное развитие двусторонних расчетов" со странами Азии, Ближнего Востока, Африки. Он обратил внимание, что на замену SWIFT приходят национальные системы, и "важно, чтобы они могли друг с другом взаимодействовать". Также глава ВТБ доложил, что РФ сейчас продвигает идею создания расчетно-депозитарного хаба на смену Euroclear. В числе прочего Костин упомянул и тему развития цифрового рубля.

"Я думаю, что в этом и следующем году мы будем наблюдать бурный переход на расчеты в национальных валютах в странах, как мы называем, Глобального Юга, - то есть в развивающихся государствах, государствах дружественных к нам на сегодня. И мы над этим, конечно, работаем очень плотно", - заверил глава ВТБ. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКостин, Андрей Леонидович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация