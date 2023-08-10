Экспорт РФ в Индию составил $46,2 млрд

Этот показатель в 2022-2023 финансовом году увеличился в 4,7 раза, сообщил торговый представитель России в Индии Александр Рыбас

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 августа. /ТАСС/. Экспорт из России в Индию в 2022-2023 финансовом году увеличился в 4,7 раза и составил $46,2 млрд. Об этом в четверг заявил торговый представитель России в Индии Александр Рыбас, выступая на открытии девятой международной торговой ярмарки в Нью-Дели, организованной Индийским форумом по развитию малого и среднего предпринимательства.

Рыбас напомнил о данных индийской статистики, согласно которой в 2022-2023 финансовом году товарооборот Индии и России вырос до $49,3 млрд. "Экспорт [товаров] из России [в Индию] увеличился в 4,7 раза и достиг $46,2 млрд. Прямой импорт индийских товаров [в РФ из Индии] составил $3,1 млрд", - отметил он.

По словам торгового представителя России в Нью-Дели, для дальнейшего роста товарооборота между двумя странами важно повысить роль малого и среднего бизнеса. "Для этой цели мы продолжим взаимодействовать с Индийским форумом по развитию малого и среднего предпринимательства и индийскими компаниями, которые связываются с нами напрямую", - сказал Рыбас.

Выступая в июне на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), посол Индии в России Паван Капур заявил, что южноазиатская республика заинтересована в расширении торговли с Москвой и увеличении поставок своей продукции. Индийский дипломат отмечал, что есть много областей для сотрудничества, в частности, фармацевтика, сектор автокомпонентов и оборудования, химическая промышленность. Индия, по его словам, готова поставлять товары этого профиля на российский рынок.