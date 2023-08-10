Компания по выпуску конденсаторов в Москве планирует нарастить объем выпуска в 2024 году

Это стало возможным благодаря налоговой льготе в специальной экономической зоне

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новое производство электрических конденсаторов в индустриальном парке "Руднево".

Сотрудники предприятия рассказали мэру, что у предприятия большие планы по развитию - в 2024 году планируется нарастить объем выпуска в 1,5 раза.

"[Это стало возможным] благодаря тому, что предоставлено помещение по льготной аренде, налоговая льгота в специальной экономической зоне", - резюмировал Собянин.

Как сообщается в материалах мэрии, в июле в индустриальном парке "Руднево" компания "Нюкон Энерджи" запустила серийное производство электрических конденсаторов, изготавливаемых по технологии MKP - с использованием металлизированной полипропиленовой плёнки. Среди выпускаемой продукции - силовые конденсаторы, однофазные и трёхфазные косинусные конденсаторы, установки компенсации реактивной мощности. В планах - выпуск конденсаторов для электромобилей. В числе основных заказчиков - ГК "Роскомос", Московский метрополитен, ОАО "РЖД", нефтедобывающие компании.

В четвертом квартале этого года завод планирует выйти на полную мощность, что позволит выпускать до 780 тысяч единиц продукции в год.

На данный момент доля российского рынка, занимаемая компанией, составляет 55%. С учетом выхода нового завода на полную мощность к концу года она достигнет 70%. Это позволит заместить продукцию зарубежных производителей, которые ушли с отечественного рынка.