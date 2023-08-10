Адыгея получит 1,4 млрд рублей на капремонт бассейна в Майкопе и дорожную инфраструктуру

Депутат Госдумы от региона сообщил, что из них 450 млн рублей будут направлены на развитие рекреационной зоны как центра притяжения и около 994 млн рублей - на дорожную инфраструктуру в горной части республики

МАЙКОП, 10 августа. /ТАСС/. Правительство России выделит Адыгее специальный казначейский кредит на капитальное строительство важных для развития туротрасли объектов в объеме около 1,4 млрд рублей. Это бассейн в центральном парке культуры и отдыха Майкопа, считающийся самым большим плавательным бассейном открытого типа в Европе, и дорожная инфраструктура в горной части республики, сообщила пресс-служба главы региона.

"Президиумом (штабом) правительственной комиссии по региональному развитию в РФ одобрены предложения по выделению Республике Адыгея в 2023 году специального казначейского кредита на капитальное строительство объектов в объеме около 1,4 млрд рублей. Из них 450 млн рублей будут направлены на развитие майкопской рекреационной зоны как центра притяжения. Около 994 млн рублей - на дорожную инфраструктуру в горной части республики", - говорится в сообщении со ссылкой на депутата Госдумы от Адыгеи, члена комитета Госдумы по бюджету и налогам Владислава Резника ("Единая Россия").

Бассейн в центральном парке культуры и отдыха Майкопа считается самым большим плавательным бассейном открытого типа в Европе, его длина - более 450 м, ширина - от 35 м до 80 м, площадь чаши - 30 822 кв. метра. Он всегда привлекал большое число отдыхающих, но из-за непригодного технического состояния был закрыт. Задача по реконструкции бассейна решалась властями Адыгеи с учетом его востребованности и в рамках комплексного благоустройства набережной городского парка культуры и отдыха.

Капремонт бассейна начнется сразу после поступления средств и проведения всех необходимых конкурсных процедур, уже подготовлена проектно-сметная документация, получено положительное заключение госэкспертизы. Планируется полностью заменить все инженерные коммуникации, обновить лестничные спуски, возвести амфитеатр, провести благоустройство территории с установкой малых архитектурных форм, шезлонгов, скамеек, урн, раздевалок, уличного душа, уточнили в пресс-службе.

"Одновременно продолжаем работать над созданием лесопарковой зоны "Мэздах", которая вместе с бассейном, набережной и обновленным горпарком станет единым рекреационным комплексом. Эта территория будет новой точкой притяжения жителей республики и туристов", - цитирует главу Адыгеи Мурата Кумпилова пресс-служба.

Подписанный президентом РФ Владимиром Путиным новый федеральный закон предоставляет регионам возможность получать специальные казначейские кредиты на инфраструктурные проекты с высокой социально-экономической эффективностью. Благодаря федеральной поддержке в республике будут реализованы проекты, которые имеют социальное значение, позволят улучшить туристскую и рекреационную привлекательность Адыгеи, а также повысить качество жизни жителей.