СМИ: Россия одержала "промежуточную победу" в экономическом противостоянии с Западом

Издание Handelsblatt ссылается на расчеты агентства Bloomberg, согласно которым доходы РФ в июле 2023 года выросли на 5,3% и составили $8,66 млрд

БЕРЛИН, 10 августа. /ТАСС/. Россия одержала "промежуточную победу" в экономическом противостоянии с Западом, добившись роста доходов от экспорта энергоресурсов, несмотря на западные санкции. Такое мнение выразили обозреватели германской газеты Handelsblatt.

Издание ссылается на расчеты агентства Bloomberg, согласно которым доходы РФ в июле 2023 года выросли на 5,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и составили $8,66 млрд. "Для Кремля это промежуточная экономическая победа над Западом, для Вашингтона и ЕС - тревожный знак: в июле Россия <...>, несмотря на западные санкции, добилась роста государственных доходов от экспорта нефти и газа", - пишут обозреватели Handelsblatt.

Россия зарабатывает "больше на экспорте энергоносителей и таким образом находится в лучшем положении, чем несколько месяцев назад", сказал изданию аналитик швейцарского банка UBS Джованни Стауново. По мнению главного экономиста американского Международного института финансов (IIF) Робина Брукса, санкции "могут быть очень эффективными при использовании против стран с дефицитом счета текущих операций". Такие государства зависят от получения кредитов иностранных инвесторов на мировом рынке капитала для финансирования импорта. Как отмечает экономист, Россия к числу таких стран не относится.

По оценке газеты, по мере увеличения расценок на российские энергоносители "растут сомнения в [целесообразности] санкций Евросоюза".

Цены на газ медленно растут, превышая $350 за 1 тыс. куб. м. "Газпром" подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 42,3 млн куб. м в сутки через станцию "Суджа".