10 августа, 11:55,
обновлено 10 августа, 12:12

Минфин США позволил американцам до 8 ноября платить налоги в России

Chip Somodevilla/ Getty Images
Здание Министерства финансов США
© Chip Somodevilla/ Getty Images

Ведомство продлило срок действия соответствующего разрешения

ВАШИНГТОН, 10 августа. /ТАСС/. Министерство финансов США продлило срок действия разрешения, которое позволяет американцам платить налоги, сборы и импортные пошлины в России. Об этом говорится в распространенной ведомством обновленной генеральной лицензии.

"<...> Гражданам США, а также предприятиям, которые находятся во владении граждан США или управляются ими прямым или косвенным образом, разрешается платить налоги, сборы и импортные пошлины, а также приобретать и получать разрешения, лицензии, регистрации и сертификаты <...> при условии, что подобные операции совершаются в обычном порядке и необходимы для повседневной деятельности в Российской Федерации таких физических или юридических лиц США, до 00:01 по времени восточного побережья США [08:01 мск] 8 ноября 2023 года", - следует из документа. 

Теги:
СШАРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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