Глава Тайваня надеется на скорейшее подписание соглашения с США о двойном налогообложении

В администрации острова также ожидают продолжения сотрудничества "по всем механизмам диалога, углубления взаимодействия и обменов"

ГОНКОНГ, 10 августа. /ТАСС/. Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь выразила надежду на скорейшее заключение с США соглашения об избежании двойного налогообложения. Об этом она заявила на встрече с прибывшим на остров с визитом бывшим заместителем госсекретаря США Китом Краком.

"Мы также ожидаем продолжения сотрудничества Тайваня и США по всем механизмам диалога, углубления взаимодействия и обменов, а также скорейшего заключения соглашения об избежании двойного налогообложения, чтобы создать еще больше рыночных направлений для двусторонних инвестиций", - отметила она.

Бывший заместитель госсекретаря США по вопросам обеспечения экономического роста и энергетической безопасности, а также охраны окружающей среды Кит Крак находится с визитом на Тайване с 9 по 12 августа. В настоящее время он занимает должность председателя Института технологической дипломатии имени Крака при Университете Пердью (штат Индиана). В сентябре 2020 года Крак, являясь заместителем госсекретаря США посетил Тайвань, став на тот момент самым высокопоставленным американским официальным лицом, прибывшим на остров с 1979 года.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.