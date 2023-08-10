В ДНР более 50 государственных услуг переведут в цифровой формат

С внедрением цифровых технологий в экономике, социальной сфере, госуправлении помогут специалисты из Калужской области

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Более 50 государственных услуг переведут в цифровой формат до конца года в Донецкой Народной Республике, с внедрением цифровых технологий в экономике, социальной сфере, госуправлении помогут специалисты из Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша по итогам подписания соответствующего соглашения.

"С председателем правительства Донецкой Народной Республики Евгением Солнцевым подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифрового развития. Окажем поддержку по внедрению цифровых технологий в экономике, социальной сфере, госуправлении. Более 50 госуслуг до конца года в ДНР планируют перевести в цифру. И мы в этом поможем", - написал Шапша в Telegram-канале.

Соглашение подписали в четверг на Всероссийском форуме "Цифровая эволюция" в Калуге. Как отметил Шапша, в настоящее время в ДНР активно идет восстановление городов и сел, в работе более 6 тыс. объектов. Цифровизация поможет организовать этот процесс, жители получат возможность быстро получить, например, российский паспорт, льготы и пособия.

"Калужская область входит в топ-10 лидеров рейтинга цифровой трансформации среди регионов. В числе пилотов участвуем в проектах ЕЦП "Гостех". Например, среди пяти первых регионов внедрили электронный сервис по поддержке мобилизованных и их семей. Более 80 социальных услуг у нас переведено в цифровой формат. Готовы делиться нашими лучшими практиками", - добавил Шапша.

Всероссийский форум "Цифровая эволюция" проходит в Калужской области 10-11 августа. В ходе мероприятий форума эксперты, отраслевые специалисты и представители государственных органов обсудят и проанализируют процесс цифровизации государственного управления, поиск инновационных решений и разработку стратегии, направленной на повышение эффективности госуправления. Организаторами форума являются Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, правительство Калужской области, АНО "Лаборатория Цифровой Трансформации".