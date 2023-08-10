Банк "Ренессанс кредит" введет комиссию за внесение наличных свыше 10 тыс. долларов и евро

Ее начнут взимать с 16 августа

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Банк "Ренессанс кредит" с 16 августа введет комиссию в 10% от суммы при внесении в кассах свыше 10 тыс. долларов и евро в день, следует из материалов кредитной организации.

Как ТАСС уточнили в кол-центре банка, на текущий момент комиссия за внесение наличных долларов и евро отсутствует и будет взиматься только с 16 августа.

Ранее несколько банков в РФ также заявили о введении комиссии за внесение наличной валюты. Так, Райффайзенбанк с 1 августа установил комиссию в 1% при внесении наличных до 200 тыс. рублей в кассах банка. Минимальный размер комиссии - 300 рублей. Ситибанк с 15 августа вводит комиссию в размере 5%. "Тинькофф банк" 7 июля увеличил комиссию за внесение наличной валюты в банкоматах с 1% до 4%, максимальный размер комиссии, согласно материалам банка, может достигать 10%. Кроме этого, комиссии ввели также БКС банк, "Интеза", "Цифра банк" и Экспобанк.