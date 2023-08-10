Что известно о переходе ОСК в доверительное управление ВТБ

ВТБ получит в доверительное управление от государства 100% акций Объединенной судостроительной корпорации. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным. Банку предстоит привлечь инвестиции и вывести холдинг в прибыль. При этом объявленные изменения не повлияют на выполнение гособоронзаказа заводами, входящими в ОСК.

ТАСС собрал основное, что известно о реорганизации в корпорации.

Финансовое оздоровление

Путин поддержал идею о доверительном управлении со стороны ВТБ. По его словам, в ОСК "проблем много и вопросов много, но это работающая структура и в целом набирающая темп в этой работе".

"Я очень рассчитываю на то, что ваши специалисты, они доказали свой высокий профессиональный уровень, справятся со всеми этими задачами. Конечно, это, без всякого преувеличения, вызов, это серьезно, это целая отрасль", - сказал Путин Костину. Президент пояснил, что специалисты банка могли бы помочь холдингу с расчетами, с финансовым оздоровлением компании.

Доверительное управление

Идея передать холдинг ВТБ принадлежит Минпромторгу РФ. "Министерство совместно с заинтересованными ФОИВами в ближайшее время согласует необходимую нормативную документацию: постановление правительства о внесении на рассмотрение президента проекта соответствующего указа", - сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, слова привели в пресс-службе.

Мантуров отметил, что принятая мера позволит привлечь внебюджетное финансирование для дальнейшего развития корпорации. Также ожидается, что доверительный управляющий выведет корпорацию в прибыль, сохранит и разовьет производственные компетенции входящих в нее предприятий.

Действующие контракты

В ОСК заявили, что передача акций корпорации не изменит форму собственности и не повлияет на обязательства по действующим контрактам корпорации как по исполнению гособоронзаказа, так и по строительству гражданских проектов.

"Судостроение сейчас находится в фазе роста, что требует обеспечения финансовой стабильности и инвестиций в модернизацию производственных мощностей ОСК, где консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса", - пояснили в пресс-службе ОСК.

"Корпоративные изменения ни в коем случае не должны повлиять на обязательства корпорации перед заказчиками, кооперацией, сотрудниками: непрерывность хозяйственной деятельности судостроительного холдинга - безусловный приоритет", - подчеркнули в пресс-службе ВТБ.

Реакция рынка

На новостях о передаче ВТБ контрольного пакета ОСК выросли ценные бумаги банка. В ходе торгов на Московской бирже акции ВТБ прибавили порядка 4%.

О корпорации

ОСК - крупнейшая судостроительная компания страны. В ее состав входит более 50 проектно-конструкторских бюро, судостроительных, судоремонтных и машиностроительных заводов, специализированных научно-исследовательских центров и предприятий в 15 регионах России.

Объединенная судостроительная корпорация создана в соответствии с указом президента России в 2007 году, 100% ее акций принадлежат государству.

Многие предприятия входили в ОСК в период с 2007 по 2022 год в банкротном и предбанкротном состоянии. Корпорация принимала меры по их экономической стабилизации и возвращению к производственной деятельности. В настоящее время ОСК имеет долгосрочные портфели заказов как в части военного кораблестроения, так и в гражданских проектах.

По итогам 2022 года выручка группы ОСК составила 384 млрд рублей.