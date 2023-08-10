Fesco запустила железнодорожный сервис из Самары во Владивосток

По данным пресс-службы компании, в основу грузопотока сервиса легли товары народного потребления, строительные материалы, изделия из цветных металлов и пластмасс

ТАСС, 10 августа. Транспортная группа Fesco запустила железнодорожный контейнерный сервис по маршруту Самара - Владивосток, сообщила пресс-служба компании.

"Транспортная группа Fesco запустила новый железнодорожный сервис Fesco Volga Shuttle (eastbound) по маршруту Самара - Владивосток. Контейнеры отправляются со станции Безымянка и прибывают во Владивостокский морской торговый порт. Основа грузопотока сервиса - товары народного потребления, строительные материалы, изделия из цветных металлов и пластмасс", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что транспортировка контейнеров происходит группами без длительного накопления на станции в Самаре, в перспективе планируется отправка полносоставных поездов. Сервис ориентирован на доставку товаров поволжских производителей на Дальний Восток России, а также на экспорт в страны Восточной и Юго-Восточной Азии в рамках интермодальных маршрутов и регулярных морских линий. Fesco Volga Shuttle (eastbound) является дополнением к уже действующему железнодорожному сервису, работающему по маршруту Владивосток - Самара.

Первая партия контейнеров в рамках Fesco Volga Shuttle (eastbound) с внутрироссийским и экспортным грузом отправилась со станции Безымянка 7 августа.

Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежат "Владивостокский морской торговый порт", железнодорожные операторы "Трансгарант", "Дальрефтранс", оператор фитинговых платформ "Русская тройка". Fesco оперирует сухими терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске и Томске. В управлении группы находится более 135 тыс. TEU, парк фитинговых платформ превышает 10 тыс. единиц. Флот группы включает 32 транспортных судна в управлении, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях.