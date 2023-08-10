10 августа, 12:15

ОПЕК сохранила прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2023 и 2024 годах

В абсолютном значении показатели могут составить 102 млн б/с в 2023 году и около 104,3 млн б/с в 2024 году

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) прогнозирует, что спрос на нефть в мире вырастет в 2023 году на 2,4 млн баррелей в сутки (б/с) и на 2,2 млн б/с в 2024 году, говорится в августовском отчете организации. Таким образом, ОПЕК сохранила неизменной оценку, представленную в предыдущем прогнозе.

В абсолютном значении показатели могут составить 102 млн б/с в 2023 году и около 104,3 млн б/с в 2024 году. В следующем году, как ожидают в ОПЕК, рост мировой экономики и продолжающееся улучшение ситуации в экономике Китая поддержат увеличение спроса на нефть. 

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