В ОПЕК сообщили, что Россия в июне снизила добычу нефти на 100 тыс. б/с

Страна полностью выполнила обязательства по добровольному сокращению добычи нефти рамках ОПЕК+

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Добыча нефти в России по итогам июня снизилась на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 9,5 млн б/с, следует из отчета Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК). Таким образом, страна в июне полностью выполнила обязательства по добровольному сокращению добычи нефти рамках ОПЕК+.

В мае ОПЕК оценивала добычу нефти в стране в 9,6 млн б/ с. Июньская добыча жидких углеводородов в целом за счет сокращения по нефти снизилась на 100 тыс. б/с, до 10,8 млн б/с.

ОПЕК также на 100 тыс. б/с повысила прогноз по добыче жидких углеводородов в России на 2023 год - до 10,4 млн б/ с, что означает снижение на 650 тыс. б/с, а не 750 тыс. б/ с, как прогнозировалось месяцем ранее. На столько же повышен и прогноз по добыче в России на 2024 год - до 10,4 млн б/с.

ОПЕК отмечает, что российские компании нарастят производство на ряде месторождений, а некоторые из них и введут новые проекты, однако дополнительная добыча будет компенсироваться ее падением на зрелых месторождениях.

В начале августа вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия полностью выполняет свои обязательства по добровольному сокращению добычи и сейчас показатель держится на уровне 9,5 млн б/с.

О сокращении РФ добычи и поставок нефти

В марте Россия начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. б/с от средних февральских значений. Срок действия этого снижения несколько раз продлевался - сначала по июнь включительно, затем до конца 2023 года. А после встречи ОПЕК+, которая прошла 4 июня в Вене, решение о добровольном снижении производства было продлено до конца 2024 года.

В августе РФ сократит поставки нефти на мировые рынки на 500 тыс. б/с дополнительно к обязательствам по сокращению добычи, в сентябре намерена снизить экспорт на 300 тыс. б/с.

Ранее Новак говорил, что нефтяные компании РФ будут самостоятельно принимать решение, сокращать ли добычу или экспорт нефти в августе в рамках задачи по снижению поставок.