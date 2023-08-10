Страны ОПЕК в сделке ОПЕК+ сократили добычу нефти в июле на 912 тыс. б/с

Она составила 22,6 млн б/с, в основном за счет добровольного снижения добычи Саудовской Аравией

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Страны ОПЕК (кроме Ирана, Ливии и Венесуэлы), участвующие в сделке ОПЕК+, сократили добычу нефти в июле на 912 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 22,6 млн б/с, в основном за счет добровольного снижения добычи Саудовской Аравией. Это следует из августовского отчета ОПЕК.

10 стран ОПЕК, входящие в ОПЕК+, должны были в рамках сделки с октября 2022 года сократить производство на 1,273 млн б/с, до 25,416 млн б/с. В июле реальный объем добычи этими странами составил 22,6 млн б/с, что на 2,816 млн б/с ниже предусмотренного соглашением ОПЕК+ уровня.

Однако в параметрах сделки ОПЕК+ не учитываются добровольные сокращения добычи, которых ряд стран ОПЕК+, в том числе и некоторые страны ОПЕК, будут придерживаться с мая 2023 года до конца 2024 года. Общий объем этих сокращений составляет 1,66 млн б/с. Кроме того, Саудовская Аравия дополнительно сокращает добычу еще на 1 млн б/с с июля по сентябрь, причем королевство допускает продление этой меры и усиление снижения. В июле Саудовская Аравия снизила производство на 968 тыс. б/с.

В соглашении ОПЕК+ о сокращении добычи нефти участвуют 10 из 13 членов ОПЕК, так как Иран, Ливия и Венесуэла освобождены от ограничений. В июле добыча нефти в Венесуэле увеличилась на 37 тыс. б/с, до 772 тыс. б/с, в Ливии - уменьшилась на 52 тыс. б/с, до 1,11 млн б/с, а Иран нарастил добычу на 68 тыс. б/с, до 2,828 млн б/с.

В целом все 13 стран ОПЕК в июле сократили производство нефти на 836 тыс. б/с, до 27,31 млн б/с.