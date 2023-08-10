В ОПЕК сообщили, что Саудовская Аравия в июле сократила добычу на 968 тыс. б/с

Королевство ранее заявляло о добровольном сокращении добычи на 1 млн б/с

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Саудовская Аравия в июле снизила добычу нефти на 968 тыс. баррелей в сутки из заявленного королевством добровольного сокращения в 1 млн б/с. Это следует из данных, опубликованных в августовском отчете Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК).

Объем добычи нефти Саудовской Аравией составил 9,021 млн б/с. Помимо добровольного сокращения добычи на 1 млн б/ с, королевство еще с мая и по конец 2024 года снижает производство на 500 тыс. б/с в рамках договоренности с некоторыми странами ОПЕК+.

Саудовская Аравия после министерской встречи ОПЕК+, которая прошла 4 июня в Вене, заявила о добровольном сокращении добычи нефти на 1 млн б/с в июле. Затем эта мера была продлена на август и на сентябрь с возможностью продления и усиления сокращения. Саудовское агентство печати со ссылкой на Минэнерго королевства поясняло, что дополнительное снижение производства является предупреждающей мерой, нацеленной на поддержание стабильности и сбалансированности нефтяного рынка.