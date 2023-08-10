ОПЕК повысила прогноз по росту поставок нефти от стран "не ОПЕК" на 0,1 млн б/с

По данным организации, в абсолютном значении в 2023 году показатель может достичь 67,3 млн б/с

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Предложение нефти в мире от стран, не входящих в ОПЕК, может вырасти в 2023 году на 1,5 млн баррелей в сутки (б/с), говорится в августовском отчете Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК). Таким образом, прогноз повышен на 100 тыс. б/с по сравнению с предыдущей оценкой.

В абсолютном значении в 2023 году показатель может достичь 67,3 млн б/с.При этом прогноз на 2024 год сохранен неизменным - ОПЕК ожидает, что предложение от стран "не ОПЕК" вырастет на 1,4 млн б/с, до 68,7 млн б/с. Основными драйверами роста предложения нефти в следующем году, по мнению ОПЕК, станут США, Канада, Гайана, Бразилия, Норвегия и Казахстан, в то время как наибольшее снижение производства ожидается в Мексике и Казахстане.