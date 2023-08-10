Россия в июне вновь стала крупнейшим экспортером нефти в Индию и Китай

По данным ОПЕК, в июне РФ обеспечила почти 20% от общего объема импорта нефти Китаем

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Россия по итогам июня 2023 года, как и четыре предыдущих месяца, стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай и Индию. Это следует из августовского отчета Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК).

По данным организации, в июне Россия обеспечила почти 20% от общего объема импорта нефти Китаем. На Саудовскую Аравию пришлось 15% поставок, на Малайзию - почти 11%. В целом импорт нефти Китаем в июне вырос на 5% по сравнению с маем и составил 12,7 млн баррелей в сутки (б/с).

В Индии, по данным аналитического агентства Kpler, которые приводит ОПЕК, Россия уже год является лидером по поставкам нефти, обеспечив в июне 45% от общего объема импорта страной. Около 17% поставок обеспечил Ирак, 16% - Саудовская Аравия. Общий объем импорта нефти Индией в июне немного уменьшился по сравнению с маем - на 3%, до 4,7 млн б/с.