Предприятиям Петербурга возместят 80% затрат на транспортировку продукции

На эти цели направят 50 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Компании Петербурга могут компенсировать 80% затрат, связанных с транспортировкой продукции. Общий объем выделенных субсидий на эти цели составил 50 млн рублей в 2023 году, сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

"При транспортировке сельскохозяйственной и продовольственной продукции подлежат возмещению документально подтвержденные затраты в размере 80% от общей суммы затрат, но не более 5 млн рублей для одного предприятия и не более 10 млн рублей компаниям и индивидуальным предпринимателям, заключившим соглашение о повышении конкурентоспособности в рамках постановления правительства РФ "О предоставлении из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ". Объем выделенных бюджетных средств для государственной поддержки по данному виду субсидий в 2023 году составляет 20 млн рублей", - говорится в сообщении.

В отношении транспортировки несырьевой неэнергетической продукции возмещаются документально подтвержденные затраты в размере 80% от общей суммы затрат, но не более 5 млн рублей для одного предприятия. Объем выделенных бюджетных средств для государственной поддержки по этому виду субсидий в 2023 году составляет 30 млн рублей.