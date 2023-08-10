УФАС оштрафовало "Россети СК - "Дагэнерго" на 600 тыс. рублей за отключения в Махачкале

Сетевая компания превысила допустимое количество часов отключения света

МАХАЧКАЛА, 10 августа. /ТАСС/. Дагестанское управление Федеральной антимонопольной службы назначило штраф в размере 600 тыс. рублей ПАО "Россети - Северный Кавказ", сообщается в четверг на сайте УФАС Республики Дагестан.

"Дагестанское УФАС России признало ПАО "Россети СК - "Дагэнерго" виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного КоАП [РФ], и назначило штраф в размере 600 тыс. рублей. Сетевая компания превысила допустимое количество часов отключения, оставив целую улицу в микрорайоне Махачкалы без света", - говорится в сообщении.

Установлено, что ПАО "Россети - Северный Кавказ" нарушило правила "недискриминационного доступа к услугам по передачи электроэнергии", превысив допустимое на 2022-2033 годы число часов отключения от электричества жителей улицы Рассветной.

Ранее сообщалось, что сильная жара, которая наступила в регионе, привела к массовым отключениям энергоснабжения потребителей в нескольких городах и районах республики.